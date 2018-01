Incidente Stradale: Maxi tamponamento su SS 280, 7 feriti

MARCELLINARA (CZ) - Direzione Lamezia, drammatico Incidente stradale sulla SS 280, probabilmente sono coinvolti 7 mezzi; sono stati trasportati in ospedale 7 feriti.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica del maxi tamponamento, ma sembra che si sia innescato per cause metereologiche, coinvolgendo più veicoli.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi e si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per trasportate alcuni feriti in ospedale. Sul posto anche 4 pattuglie della Polizia Stradale e l’Anas. Al momento il tratto stradale nei pressi dello svincolo di Marcellinara è bloccato e le auto sono state costrette a fare retromarcia e uscire a Marcellinara.