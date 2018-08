Incidente stradale nel Foggiano, 4 braccianti morti

FOGGIA, 5 LUGLIO - Quattro vittime in seguito a un incidente stradale tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, nel Foggiano. Un furgone e un tir si sono scontrati sulla strada provinciale 105. Le vittime sono cittadini nordafricani.



Quattro braccianti morti, altri quattro feriti e ricoverati in prognosi riservata, più una quinta persona ferita ma non grave. Questo è il bilancio dello scontro avvenuto ieri pomeriggio nel Foggiano. Le quattro vittime erano braccianti che si impiegavano nella raccolta dei pomodori. Non sono ancora state identificate in quanto non portavano documenti con loro.



Otto persone erano a bordo del furgone: quattr morte e quattro ferite, più il conducente del tir che ha riportato lievi contusioni. I feriti sono ricoverati all'Ospedale Riuniti di Foggia.

[Foto: foggiatoday.it]



Danilo De Rosa