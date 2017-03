Incidente stradale nel veronese: morto motociclista di 33 anni

CASTELNUOVO DEL GARDA, 13 MARZO - Un motociclista di 33 anni è morto nella tarda serata di ieri in seguito ad un incidente stradale. Dalle prime informazioni emerse risulta probabile che l'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, abbia perso il controllo della moto da cross sulla quale viaggiava finendo contro una cancellata in via Stazione, a Castelnuovo del Garda.

L'impatto, da quanto riportano le agenzie di stampa, è stato molto violento. Il giovane, che lavorava nel settore della ristorazione, a seguito della caduta ha riportato ferite profonde sul corpo che purtroppo gli sono state fatali.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari che hanno provato a cercare di rianimare il motociclista con le manovre previste dal protocollo di medicina di urgenza, ma i tentativi sono risultati vani. Il centauro è morto prima di essere trasportato in ospedale.

Luigi Cacciatori

Immagine da primoweb.it