Incidente stradale: Dramma su SS 115, scontro Yamaha-Ford, muore centauro

CALTANISSETTA, 28 GENNAIO - Un giovane motociclista di Gela, Rocco Saponetto e' morto oggi pomeriggio in un incidente stradale verificatosi lungo la SS 115 Gela - Licata. La vittima viaggiava a bordo della sua Yamaha quando, per cause ancora in corso di accertamento, si e' scontrato contro una Ford Fiesta. Nell'impatto il giovane ha perso una gamba che era rimasta tranciata all'altezza del femore.

Inizialmente e' stato trasportato all'ospedale di Licata, poi, in elisoccorso e' stato trasferito all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, dove e' stato sottoposto ad intervento chirurgico. Saponetto pero' e' morto poco dopo, nonostante i medici abbiano provato piu' volte a rianimarlo e abbiano fatto di tutto per tenerlo in vita ma il suo cuore non ha retto.