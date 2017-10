Incidente stradale, Soverato i Vigili del fuoco, estraggono due ragazze dall\'auto (Foto)

SOVERATO (CZ), 31 OTTOBRE - Squadra vigili del fuoco del distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 21.20 sulla Via Panoramica nel comune di Soverato per incidente stradale.

Ad essere coinvolta nell'incidente una Fiat Punto che, per motivi in corso di accertamento, si è ribaltata sul ciglio della strada.

A bordo due ragazze. Le stesse, estratte dalla vettura dai vigili del fuoco, sono state consegnate al personale Suem 118 che provvedeva al trasporto in ospedale.

Le ragazze non presentavano ferite gravi.

La vettura è stata messa in sicurezza e riposizionata sulla carreggiata in attesa del soccorso stradale.

Sul posto Polizia di Stato per quanto di competenza.