Incidente stradale: Soverato rocambolesco incidente, tempestivo intervento VVF (Foto)

SOVERATO (CZ), 01 DICEMBRE – Giornata frenetica per i Vigili del fuoco, oggi sono interventuti all’Incidente stradale di Soverato in Via panoramica, una Panda si è ribaltata la causa probabilmente per il manto stradale reso viscido per la pioggia, alla guida una signora, estratta dall'auto è stata prontamente presa in cura dal personale 118 e trasportata ospedale Soverato per controlli.