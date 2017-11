Incidente stradale: SS106, rocambolesco incidente furgone prende fuoco all\'impatto, intervento VVF

MONTEPAONE, 11 NOVEMBRE - Squadra vvf del distaccamento di Soverato è intervenuta sulla SS 106 in prossimità dello svincolo di Montepaone per incidente stradale.

Coinvolti autofurgone ed un camion. Il furgone completamente distrutto dall'impatto, prende fuoco.

Autista ustionato veniva trasportato dal personale Suem118 presso ospedale di Soverato.

Sul posto Carabinieri per accertamenti di competenza. Traffico sulla SS106 bloccato in ambedue i sensi di marcia.



Il traffico e' deviato sulla viabilita' secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Soverato per i veicoli in direzione Taranto e allo svincolo di Montepaone per i veicoli in direzione Reggio Calabria.