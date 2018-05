Incidente Stradale SS109 per la Sila Piccola

FOSSATO SERRALTA, 2 MAGGIO - Ore14.40 Squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale sede centrale è intervenuta sulla SS109 per la Sila Piccola nel comune di Fossato Serralta, in provincia di Catanzaro, per incidente stradale.

La vettura una Hyndai Matrix che transitava in direzione Catanzaro, per cause in corso di accertamento, esce fuori strada abbattendo il muretto di delimitazione della carreggiata e terminando la sua corsa in una scarpata di circa trenta metri di altezza.

All'interno della vettura il solo conducente che riportava contusioni varie ed escoriazioni. Lo stesso, cosciente, veniva preso in cura dal personale sanitario del SUEM118 e trasportato presso il presidio ospedaliero di Catanzaro.

L'intervento delle unità vigilfuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura in attesa del recupero della stessa. Sul posto personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di viabilità del tratto stradale.

Emanuela Salerno