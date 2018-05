Incidente stradale su ss 18 in Calabria, morte due persone

BAGNARA CALABRA (RC) , 13 MAGGIO - Gravissimo incidente sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore, dove per uno scontro frontale tra due motocicli hanno perso la vita due persone e un'altra e' rimasta ferita.

Anas fa sapere, con una nota, che la statale 18 e' provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, all'altezza del km 505,700, nel territorio comunale di Bagnara Calabra (Citta' metropolitana di Reggio Calabria).

Il traffico al momento e' deviato sulla viabilita' alternativa, con indicazioni in loco. Il personale di Anas e delle Forze dell'Ordine e' presente sul posto per la gestione della viabilita' e per effettuare i rilievi, al fine di ripristinare la circolazione il prima possibile.