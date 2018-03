Incidente Stradale: Scontro frontale nel catanzarese necessario intervento dei VVf (Foto)

CURINGA (CZ) 1 MARZO - Incidente stradale sulla S.S. 18 in loc. Acconia nel comune di Curinga Coinvolte due autovetture una Hyundai I10 e Fiat 500. Scontro frontale.

Cause in corso di accertamento. Sul posto vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. Intervento è valso ad estrarre dalle lamiere persona ferita che è stata consegnata al personale sanitario Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto con elisoccorso presso struttura ospedaliera.