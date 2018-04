Incidente su A10, si ribalta tir

GENOVA, 11 APRILE – È avvenuto stamattina intorno alle 6 un incidente che ha coinvolto un camion cisterna, al secondo chilometro del tratto di A10 fra Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione Savona. Il mezzo trasportava materiali non pericolosi che si sono riversati sull’asfalto.

Il conducente del tir è stato trasportato immediatamente nell’ospedale più vicino, quello di Sampierdarena. I disagi più grandi si sono mostrati nella circolazione. Il tratto è stato chiuso sin da subito per permettere le operazioni di soccorso, sgombero e messa in sicurezza, ma ciò ha provocato forti rallentamenti nella viabilità autostradale e cittadina. L’autostrada è stata riaperta parzialmente alle 9.45 e totalmente a mezzogiorno, ma le ripercussioni sul traffico non sono terminate subito. Una nuova interruzione del tratto autostradale avverrà questa sera per la riparazione dei danni.Sul luogo dell’incidente sono giunti in soccorso la polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e medici e il personale di Autostrade per l’Italia. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, ma la più probabile sembra essere quella del colpo di sonno.[Foto: Il Secolo XIX]