Incidente sul lavoro nel Cuneese: muore operaio di 59 anni, schiacciato da una pressa

SOMMARIVA DEL BOSCO, 4 AGOSTO - Incidente sul lavoro alla Intec, azienda specializzata nella realizzazione di pavimentazioni sopraelevate. Un operaio di 59 anni è morto schiacciato da una pressa.

La tragedia si è verificata nella serata di ieri, presso lo sede operativa di Sommariva del Bosco. Le notizie sulla dinamica dell'evento sono ancora poche: al momento si sa soltanto che l'uomo stava lavorando ad una pressa quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Sarebbe, infatti, morto sul colpo. Personale sanitario del 118 e Vigili del Fuoco non avrebbero potuto fare altro se non constatare il decesso dell'uomo.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro (Spresal) della Asl.

Luigi Cacciatori

Immagine da tgcom24.mediaset.it