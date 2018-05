Incidente sul lavoro, ragazzo di 16 anni ferito gravemente durante uno stage a Udine

UDINE, 9 MAGGIO – Uno studente di 16 anni è rimasto gravemente ferito mentre frequentava uno stage in un’azienda a Pavia di Udine (Udine), la Emmebi S.r.l, azienda specializzata nella finitura, l'imballo e nella movimentazione dei profili in alluminio. Il ragazzo stava utilizzando una fresa e si è semiamputato una mano. È stato subito trasportato in elicottero all’ospedale di Pordenone, specializzato in chirurgia della mano.

È il terzo incidente sul lavoro in ventiquattro ore in Friuli Venezia Giulia. Mentre ieri un operaio è deceduto dopo esser rimasto schiacciato da un muletto a Fagagna (Udine), stamattina un giovane ha perso la vita in un cantiere navale a Monfalcone (provincia di Gorizia).

Federico De Simone

fonte immagine: udine.diariodelweb.it