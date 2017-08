Torino, incidente sull\'autostrada: la vittima un uomo di 50 anni

TORINO, 25 AGOSTO - Questo pomeriggio si è verificato un incidente mortale sull’autostrada Torino-Milano, nel tratto tra le uscite di Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino.

La vittima è un uomo di cinquant’anni, italiano, residente a Montanaro. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 16. L’uomo avrebbe perso il controllo della sua Alfa 156 e si sarebbe schiantato dapprima contro il guard-rail sulla destra per poi rimbalzare sulla finestra dando luogo ad uno scontro frontale con le barriere che delimitano la carreggiata.

La macchina si è accartocciata e per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. In corso le indagini della polizia stradale al fine di comprendere l’esatta dinamica dell’incidente stradale. Incidente che ha causato lunghe code in direzione Torino.

Luna Isabella

(foto da cronachecittadine.it)