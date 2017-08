Incidente sull\'A4: guida ubriaco e provoca un morto e tre feriti

DALMINE, 4 AGOSTO - Questa notte un incidente avvenuto sull'A4 Milano-Brescia ha provocato un morto, tre feriti e la distruzione di tre auto. L'uomo che lo ha provocato è stato arrestato per omicidio stradale.

L'incidente è avvenuto tra Dalmine e Capriate San Gervasio e il colpevole è un sessantaduenne di Masate che stava guidando la sua auto ubriaco insieme al figlio di nove anni.

Il tutto è accaduto intorno alla 1.30 di notte, e ha provocato la morte di un egiziano di quarantatré anni. Per l'uomo non c'è stato niente da fare, è deceduto in mezzo ai resti della sua auto, una Opel Astra. Altre tre persone sono invece rimaste ferite lievemente.

Per il sessantaduenne è scattato immediatamente l'arresto con l'accusa di omicidio stradale. La sua situazione è aggravata dal fatto che era ubriaco. Il tuo tasso alcolemico era infatti di 1,88 g/l.

I rilievi e le indagini le sta eseguendo la polizia stradale di Dalmine.

Chiara Fossati

immagine da repubblicamilano.it