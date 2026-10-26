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Incidente tra autobus e furgone sulla SP 120 tre feriti tra Petrizzi e San Vito sullo Ionio

Due donne che viaggiavano sul mezzo pubblico e il conducente del furgone sono stati trasportati in ospedale dopo lo scontro avvenuto nella mattinata del 26 ottobre

Un incidente stradale sulla SP 120, lungo il collegamento tra Petrizzi e San Vito sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, ha coinvolto nella mattinata di lunedì 26 ottobre 2026 un autobus di linea e un furgone. Il bilancio è di tre persone ferite, tutte trasferite in ospedale.

A scontrarsi, con un impatto descritto come quasi frontale, sono stati un autobus delle Ferrovie della Calabria, sul quale viaggiavano alcuni passeggeri, e un furgone adibito al trasporto di pneumatici, appartenente a una ditta privata. Le cause dell’incidente restano da accertare.

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Tre feriti trasportati in ospedale

Nello scontro sono rimaste ferite due donne a bordo dell’autobus e il conducente del furgone. Secondo le prime informazioni disponibili, le due passeggere non avrebbero riportato lesioni gravi; entrambe sono state comunque accompagnate in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari.

Anche l’uomo alla guida del mezzo commerciale è stato trasferito in una struttura ospedaliera. Non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Il conducente del furgone era rimasto inizialmente incastrato nell’abitacolo, ma al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco era già stato estratto.

I Vigili del Fuoco di Soverato mettono in sicurezza i mezzi

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli e dell’area interessata dall’incidente.

L’intervento ha consentito di ridurre i rischi nella zona dello scontro e di permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso e dei successivi accertamenti.

L’assistenza ai feriti è stata prestata dai sanitari del 118, giunti lungo la provinciale con due ambulanze.

Rilievi e gestione della viabilità sulla provinciale

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due pattuglie dei Carabinieri e la Polizia Locale di Petrizzi, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Gli accertamenti serviranno a ricostruire la dinamica dello scontro tra autobus e furgone e a chiarire le circostanze dell’impatto. Al momento non sono state rese note responsabilità né ulteriori informazioni su eventuali limitazioni alla circolazione lungo la SP 120 tra Petrizzi e San Vito sullo Ionio.



