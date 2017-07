Incidenti: auto si ribalta nel Catanzarese, morto un 22enne

CATANZARO 02 LUGLIO - Un giovane di 22 anni, Giovanni Gugliota, e' morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina in Calabria sulla strada statale 18, nei pressi dell'area industriale di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento, la Peugeot condotta dal giovane si e' ribaltata finendo fuori strada. Il ragazzo, residente a Montesoro di Filadelfia, nel Vibonese, e' morto sul colpo, inutili i soccorsi da parte del personale medico del 118.