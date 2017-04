Incidenti: Catanzaro, auto si ribalta sulla 280, un morto e due feriti [Foto] 

Incidenti: auto si ribalta sulla 280, un morto e due feriti

CATANZARO 19 APRILE - E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 280 tra Catanzaro e Lamezia Terme.

Per cause in corso di accertamento, un'autovettura si e' ribaltata al chilometro 29, direzione Lamezia Terme. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.Sul posto sono intervenuti gli operai dell'Anas e le forze dell'ordine, anche per la gestione del traffico che e' stato rallentato dakla chiusura di una corsia di marcia.E' un uomo di 36 anni,, la vittima dell'incidente stradale avvenuto all'alba di oggi sulla strada statale 280 dei "Due Mari" tra Catanzaro e Lamezia. Secondo quanto accertato dalla Polizia stradale, l'uomo viaggiava a bordo di un'Alfa Romeo Mito che, per cause in corso di accertamento, si e' ribaltata piu' volte.Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre autovetture, ma si registrano altri due feriti che si trovavano in compagnia di Fratto. Si tratta di un uomo e di una donna che sono stati ricoverati,in gravissime condizioni, all'ospedale di Catanzaro. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre le persone coinvolte dalle lamiere contorte dell'auto che e' andata praticamente distrutta.