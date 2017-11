Incidenti: donna morta sulla Autostrada A1, investita su corsia emergenza

ROMA 11 NOVEMBRE - Autostrade per l'Italia comunica che sull'A1 Milano-Napoli nel tratto tra Attigliano ed Orte in direzione di Roma e' avvenuto un incidente all'altezza del km 483, dove un mezzo pesante ha investito una donna scesa dall'autovettura ferma in corsia di emergenza.

Nell'incidente la donna ha perso la vita. Sul luogo dell'incidente, dove si transita sulla corsia di sorpasso e si registra 1 km di coda, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano.