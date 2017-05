Incidenti lavoro: ferito grave in una cava del Cosentino

COSENZA, 12 MAGGIO - Grave incidente sul lavoro, questa mattina, a San Lucido (CS). Una persona e' rimasta ferita gravemente, per cause in corso di accertamento, all'interno di una cava. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 ed e' intervenuto anche l'elisoccorso. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Paola per capire come sia accaduto l'incidente.

IL ferito non e' in pericolo di vita, anche se ' gravemente ferito. Si tratta di un operaio, Walter Pollola, 43 anni, originario di Belvedere Marittimo ma residente a Fuscaldo, caduto in una vasca, all'interno della cava di pietre in cui lavora. Una ventola, presente nell'impianto, lo avrebbe ferito alla testa e ad un piede. E' stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cosenza, con l'elisoccorso, dove versa in prognosi riservata. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri.