Incidenti lavoro: Milano, morti 3 degli intossicati

MILANO, 16 GENNAIO - Grave incidente sul lavoro in un'azienda che produce lamine in acciaio e titanio a Milano, in via Rho, zona Greco. Intorno alle 16.50 quattro operai sono stati soccorsi dal 118 perche' trovati privi di sensi per cause ancora da accertare.

I sanitari sono intervenuti con diversi mezzi, 6 ambulanze e quattro automediche. Due persone in codice rosso e due in codice giallo. Ad essere coinvolti sicuramente un operaio di 34 anni e uno di 47, mentre degli altri non si conosce ancora l'eta', secondo le informazioni riportate al momento dall'Areu. Dei due codici rossi sarebbe uno il caso piu' grave al momento. Sul posto anche carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco che stanno controllando la zona. Potrebbe trattarsi di una intossicazione, ma la dinamica e' da chiarire.

Aggiornamento: Morti 2 degli intossicati

Sono morti due degli operai rimasti intossicati oggi pomeriggio, presso l'azienda "Lamina", che lavora l'acciaio a Milano. In tutto sono sei le persone soccorse, 4 in codice giallo e 2 in codice rosso, queste ultime poi sono decedute. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia porta Monforte, gli operai questo pomeriggio hanno respirato gas durante le operazioni di pulizia di un forno interrato di circa due metri di profondita'. Due dipendenti trasportati in codice giallo sono stati soccorsi presso l'ospedale Santa Rita, un operaio in codice rosso era stato portato al Sacco, uno al San Raffaele e 2 all'ospedale di Monza: i casi piu' gravi erano gia' in una fase di arresto cardiocircolatorio.

Aggiornamento: intossicato anche un pompiere

E' rimasto intossicato anche il Capo Squadra dei Vigili del fuoco, tra i primi giunti a prestare soccorso, nell'evento che ha coinvolto questo pomeriggio almeno sei operai di una ditta di lamine d'acciaio a Milano. Due le vittime al momento, di cui per ora si e' riuscito a ricostruire che sono italiane. Per il pompiere invece una lieve intossicazione: e' stato trasportato in codice giallo al Niguarda per accertamenti.



Aggiornamento: Terzo morto intossicato

C'e' un terzo morto nell'incidente in una fabbrica di lamine di acciaio a Milano. Altri due sono deceduti dopo il ricovero negli ospedali di Monza e Sacco. Un altro lavoratore e' ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele. Le eta' delle vittime vanno dai 62 ai 43 anni. (AGI) Mia/Noc