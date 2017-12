Incidenti lavoro: operai ustionati, più grave ha ferite volto. In prognosi riservata al Cto, non sarebbe in pericolo di vita

TORINO, 6 DICEMBRE - E' stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cto il più grave degli operai feriti questa mattina in un incidente sul lavoro in una azienda chimica di Torino. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, ha riportato ustioni sul 10% del viso e non sarebbe in pericolo di vita.