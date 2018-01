Incidenti lavoro: operaio cade in una grata e muore

MILANO 31 GENNAIO - Un operaio di 52 anni, e' deceduto questa mattina mentre stava lavorando, a Parabiago (Milano). L'uomo, un dipendente della Eco Eridiana, una ditta che si occupa di smaltimento di rifiuti speciali, avrebbe aperto una grata che dava nei box sottostanti, per aspirare liquido di scarto di stampanti. Avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto di sotto, facendo un volo di circa tre metri. Per lui non c'e' stato nulla da fare.