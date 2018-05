Incidenti lavoro: travolto da auto su bisarca, muore operaio

SALERNO, 2 MAGGIO - Un operaio di 59 anni, Salvatore Sirica, originario di Bellizzi, nel Salernitano, è morto questa mattina intorno alle 4 nel piazzale di una impresa di movimentazioni merci nella zona industriale di Salerno.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dipendente di una ditta di logistica di Pontecagnano, stava scaricando alcune vetture da una bisarca e sarebbe stato colpito in pieno da una delle auto in movimento. La procura di Salerno ha aperto un'inchiesta e il magistrato di turno ha delegato le indagini alla polizia.

Sono in corso accertamenti per appurare se si sia trattato di un incidente sul lavoro, perchè altre ricostruzioni dell'accaduto descrivono un incidente stradale. Sirica, che era presidente di una squadra di calcio dilettantistica, era molto conosciuto a Bellizzi.

Il sindaco, Mimmo Volpe, ricorda il 59enne come "un protagonista della nostra vita cittadina sempre in prima linea per lo sport e per i giovani". Il sindacalista della Cisal provinciale di Salerno, Luigi Vicinanza, chiede che "la magistratura faccia subito chiarezza" sulla morte dell'uomo bollando come "inaccettabile" l'episodio "dopo il buonismo sentito in occasione delle celebrazioni del Primo maggio".

Vicinanza, poi, pone alcuni interrogativi: "Sono state rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge? L'imprenditore titolare della ditta dove è morto il 59enne era in regola con quanto prevede la normativa in materia o in passato è stato segnalato alla Direzione provinciale del Lavoro per casi analoghi?".

Emanuela Salerno

Fonte immagine:www.napolitoday.it