Incidenti mortale: Cade con scooter in galleria, morto 68enne (Video)

CATANZARO, 4 LUGLIO - Un uomo di 68 anni, Cesare Doria, e' morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sul nuovo tracciato della strada statale 106, in provincia di Catanzaro. L'incidente e' avvenuto in una galleria non illuminata, nei pressi dello svincolo per Borgia.

L'uomo ha perso improvvisamente il controllo dello scooter ed e' finito sull'asfalto. Inutili i soccorsi, mentre la polizia stradale ha avviato accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto.