Incidenti mortale: ventenne si schianta e muore

TORINO, 12 MAGGIO - Un giovane di 20 anni e' morto la scorsa notte in un incidente stradale a Torino. Alessandro Reina era alla guida di una Ford Sierra Cosworth e percorreva corso Giulio Cesare quando, forse a causa della velocita' e dell'asfalto bagnato, ha sbandato ed e' finito contro un palo. La sorella, che lo seguiva a bordo di un'altra auto, ha assisttito allo schianto.

Trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco, e' deceduto poco dopo l'arrivo. Gli Agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale Torino hanno proceduto ai rilievi e sono alla ricerca di eventuali testimoni, anche se la dinamica appare gia' sufficientemente chiara. Sulla Ford di Reina c'era anche un amico del ragazzo, che e' rimasto ferito ma non e' in pericolo di vita.