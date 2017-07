Incidenti mortali: Muore giovane centauro nel cosentino

COSENZA, 11 LUGLIO - Un grave incidente stradale e' avvenuto tra Grimaldi (CS) e Malito, nel Savuto. Un giovane di 25 anni, che era a bordo di una moto, e' deceduto, per cause in corso di accertamento.

Inutili i soccorsi del 118, che aveva subito inviato un'ambulanza da Rogliano e aveva anche richiesto l'intervento dell'elisoccorso, poi rivelatosi inutile. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso.