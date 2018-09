Incidenti: muore team manager Siracusa calcio, ferito portiere

Siracusa, 9 set. - Il team manager del Siracusa calcio Davide Artale, 27 anni, e' morto a causa di un incidente stradale avvenuto in contrada Spinagallo, alla periferia sud di Siracusa. La vittima, che era in compagnia del portiere del Siracusa, squadra che milita in serie C, Maurice Gomis, 20 anni, ha perso il controllo della sua auto finita contro un muro a secco.

Il team manager e' morto su colpo mentre il portiere si e' salvato ed e' ricoverato all'ospedale Umberto I di Siracusa ma non e' in pericolo di vita. Sulle cause dell'incidente stradale, la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta. I carabinieri di Siracusa hanno compiuto i rilievi ed a quanto pare si tratterebbe di un incidente autonomo.

