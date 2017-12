Incidenti stradali. Auto si scontra con Tir, tre giovani morti

Incidenti stradali: tre giovani morti a Saronno. L'auto su cui viaggiavano si e' scontrata con un Tir

SARONNO, 2 DICEMBRE - Tre giovani hanno perso la vita in un incidente stradale, verificatosi in via Como, a Saronno (Varese). Secondo una prima ricostruzione, la dinamica è al vaglio dei carabinieri di Saronno (Varese), l'auto su cui le tre vittime viaggiavano si è scontrata con un camion, intorno alle 22.45 del primo dicembre, mentre stava effettuando un'inversione di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri.

Erano residenti in Brianza i tre giovanissimi, due sedicenni e ventenne, deceduti in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 22.45 a Saronno, in provincia di Varese. La Fiat Punto sulla quale viaggiavano, guidata dal maggiorenne, è stata letteralmente travolta da un Tir su via Como.



Stando a quanto ricostruito fino ad ora dai carabinieri di Saronno che indagano sulla dinamica del sinistro, il ventiduenne avrebbe deciso di effettuare un'inversione di marcia, senza però accorgersi del sopraggiungere del mezzo pesante. L'autista del mezzo, dal canto suo, non è riuscito a frenare in tempo.



Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi del 118, tra cui due auto mediche, ma per tutti e tre i ragazzi non c'è stato nulla da fare.