Incidente stradale nel quartiere lido di Cz, necessario l\'intervento de VVF e del 118 (foto)

CATANZARO 28 AGOSTO - Ore 23.45 circa incidente stradale nel quartiere Lido di Catanzaro su viale Crotone all'altezza del crocevia loc. Giovino. Due le vetture coinvolte una Tata Indica ed una Fiat Croma.



I tre passeggeri della Tata Indica, due ragazze ed un ragazzo, feriti in modo non grave, presi in cura dal personale sanitario del Suem 118, sono stati trasportati presso struttura ospedaliera di Catanzaro. La dinamica in corso di accertamento.



Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale. Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni di soccorso.