Incidenti stradali: SP118 i VVF, intervengono ad estrarre dalla vettura il conducente (Foto)

SOVERATO, 18 GENNAIO - Squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato è intervenuta questa mattina sulla SP118 nel comune di Petrizzi per incidente stradale.

La vettura coinvolta una DAEWOO MATIZ che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata su di un fianco.

L'intervento dei Vigili del Fuoco è valso ad estrarre dalla vettura il conducente.



Lo stesso veniva consegnato al personale SUEM118 per le cure del caso e successivo trasporto presso presidio ospedaliero. Le condizioni non sono gravi. Sul posto i carabinieri per quanto di competenza.