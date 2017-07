Incidenti stradali: 3 feriti in due scontri nel Vibonese

VIBO VALENTIA, 12 LUGLIO - Tre feriti in due distinti incidenti stradali che si sono verificati oggi nel Vibonese. Il primo, causato dal fumo di un incendio nelle campagne circostanti, ha coinvolto due auto lungo la strada provinciale numero 17 nel territorio comunale di Zungri.

La viabilita' lungo la direttrice Vibo-Tropea e' rimasta bloccata per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un'ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco. Sulla stessa strada provinciale, ma all'altezza del bivio per Nicotera, in altro incidente stradale una donna di Spilinga e' andata invece a scontrarsi contro un'autobotte adibita al trasporto di gas Gpl. La donna, ferita, e' stata trasportata in ospedale a Vibo Valentia.