Incidenti stradali, 3 morti e 4 feriti in due scontri nel Friuli

TRIESTE, 29 MAGGIO 2017 - Grave il bilancio del fine settimana sulle strade del Friuli. Tre persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in due incidenti.

Il primo è episodio avvenuto a Grado, in provincia di Gorizia. Un motociclista di 25 anni, Dalibor Jankovic, ha perso la vita a seguito di uno scontro sulla strada translagunare. Jankovic era alla guida della sua Yamaha R1 quando si è scontrato con un'altra moto di grossa cilindrata, guidata da un 54enne che ha riportato un trauma cranico e varie fratture. Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118. Jankovic è stato elitrasportato all'ospedale di Udine dove è morto poco dopo il suo arrivo.

Di due morti e tre feriti è, invece, il bilancio di un altro incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 95 "Ferrata" nel comune di Varmo, in provincia di Udine. Le vittime sono due ventenni di nazionalità rumena, stranieri anche i tre feriti. Secondo una prima dinamica dei fatti, i cinque stavano viaggiando in direzione Portogruaro a bordo di una Bmw lanciata a forte velocità. L'automobile avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente contro una Golf, e si sarebbe ribaltata in mezzo alla carreggiata, terminando la sua corsa in un terreno ai margini della strada. Oltre al personale del 118, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Latisana, che stanno compiendo i rilievi.

Daniele Basili

immagine da laliberta.info