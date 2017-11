Incidenti stradali: 4 feriti su A1 tra Capua-Caianello verso Roma un\'auto e tre mezzi pesanti

ROMA, 29 NOVEMBRE - Incidente stradale sull'A1 Milano-Napoli, tra il tratto compreso tra Capua e Caianello in direzione Roma, al km 704. Coinvolti un'auto e tre mezzi pesanti, di cui uno si e' ribaltato. Quattro le persone ferite. Lo comunica Autostrade per l'Italia che riferisce che il tratto interessato e' stato chiuso poco dopo le 7. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 6 Tronco di Cassino, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi meccanici e sanitari.

Al momento il traffico e' bloccato e si registrano 2 km di coda verso Roma. Autostrade per l'italia consiglia agli utenti provenienti da Napoli e diretti a Roma di uscire a Santa Maria Capua Vetere e percorrere la strada statale 6 Casilina verso Caianello dove rientrare in A1 verso Roma. Stesso percorso alternativo consigliato dopo l'uscita obbligatoria a Capua.



