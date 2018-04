Incidenti stradali: 4 morti sulla strada statale Basentana

Incidenti stradali: 4 morti nel Materano Sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci

MATERA, 4 APRILE - Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci (Matera). Secondo quanto si è appreso, nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale.