Incidenti stradali: 7 feriti su A4 in Friuli, grave un bambino 

PORPETTO (UD) 12 MARZO - Grave incidente nella notte sull'autostrada A4, all'altezza di Porpetto, in Friuli. Quattro veicoli si sono scontrati in un maxitamponamento, a poche centinaia di metri dallo svincolo di San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia. Nove le persone coinvolte, sette delle quali sono rimaste ferite.

Ad avere la peggio un bambino e i suoi genitori feriti in modo grave e trasportati in ambulanza all'ospedale di Udine. Le condizioni delle altre persone non sarebbero sono gravi. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Nissan Qashqai, due Volkswagen Golf e una Peugeot 407.

Rilievi della Polizia Stradale di Palmanova e Udine. Sul posto oltre le ambulanze anche i vigili del fuoco di Cervignano, che hanno effettuato le operazioni di bonifica della carreggiata. Il tratto interessato dall'incidente e' stato riaperto poco prima delle 4 di questa mattina.