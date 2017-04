Incidenti stradali: Asaps, strage pedoni, ne muoiono 2 al giorno

CATANZARO, 12 APRILE - Negli ultimi 15 anni sulle strade italiane sono morti 10.940 pedoni e 291.044 sono rimasti feriti. Una media di 729 morti e 19.403 feriti l'anno, cioe' 2 morti al giorno, tutti i giorni compresi i festivi, e 53 ingressi ogni 24 ore nei pronti soccorso. A lanciare l'allarme, in occasione del Salone della Giustizia, e' l'Asaps, Associazione amici sostenitori polizia stradale, secondo cui l'annus horribilis "e' stato il 2002 con 1.226 pedoni morti sulle strade, una vera strage. Poi un lento miglioramento. L'anno con meno vittime e' stato il 2013 con 551 pedoni morti". Ma c'e' un dato che a parere dell'Asaps "deve preoccupare. Nel 2015 secondo i dati Istat (gli ultimi disponibili), si sono contate 602 vittime fra i pedoni e questo e' il peggior dato degli ultimi 5 anni, superato solo dalle 621 vittime del 2010".

"C'e' da domandarsi - premette Giordano Biserni, presidente dell'Associazione - come mai negli ultimi anni il numero dei pedoni che hanno perso la vita e' rimasto stabile o addirittura e' tornato a crescere. La crescita delle vittime mortali fra i pedoni nel 2015 e' stata del 4,2% rispetto ad un aumento delle vittime totali della strada nell'anno dell'1,4%. Peraltro per i pedoni e' il secondo anno consecutivo di crescita dei decessi, perche' gia' nel 2014 si era segnalato un aumento del 4,9% sul 2013". Dal 2001 al 2015 le vittime della strada sono diminuite del 51,4%, mentre le vittime fra i pedoni sono diminuite di un piu' modesto 41,6%. Nel 2001 i pedoni morti sul totale dei decessi a causa di incidenti stradali corrispondevano al 14,5%, nel 2015 equivalgono al 17,6%.



"Nel 2016 - ricorda ancora Biserni - su 115 morti in incidenti causati da pirati della strada secondo l'Osservatorio Asaps, i pedoni sono stati 54, pari al 47%. Nel 2015 su 146 morti da pirateria i pedoni furono 76 (record), pari al 52%. Nel 2014 su 119 vittime mortali conseguenti sempre ad omissione di soccorso i pedoni furono 46, cioe' il 39%". Dall'Osservatorio sugli incidenti ai bambini emerge invece che "nel 2016 sono state 53 le vittime nella fascia d'eta' da zero a 13 anni: di queste i piccoli pedoni travolti e deceduti sono stati 16, pari al 30% dei bambini che hanno perso la vita sulla strada.



Nel 2015 i bambini della stessa fascia d'eta' deceduti in incidenti stradali furono 42, di cui 9 piccoli pedoni, pari al 21%; nel 2014 gli under 13 morti in incidenti della strada furono 65, di cui ben 25 piccoli pedoni, 38% del totale". "I pedoni - conclude il presidente dell'Asaps - non godono dei benefici dei sistemi di sicurezza come gli airbag o le cinture di sicurezza. Anzi, per loro al rischio alcol si e' aggiunto il rischio distrazione da utilizzo del cellulare alla guida: per ridurlo servono anche specifiche e intelligenti campagne di informazione sui media, su Isoradio, sul web. C'e' poi da puntare l'attenzione sull'importante versante delle strutture stradali, in particolare quelle urbane. Gli attraversamenti pedonali, la loro messa in sicurezza, la loro visibilita', la loro illuminazione sono troppo spesso carenti e insufficienti cosi' come i controlli sui comportamenti agli attraversamenti".