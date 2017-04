Incidenti stradali: auto contro camion a Lamezia, grave donna

LAMEZIA TERME (CZ), 27 APRILE - Un grave incidente stradale e' avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 18, nei pressi di Lamezia Terme. Per cause in corso di accertamento, nei pressi di una curva, si sono scontrati un camion adibito al trasporto di rottami e un'autovettura Ford Fiesta.

L'impatto e' stato violentissimo, al punto che il camion ha terminato la sua corsa fuori strada, mentre l'autovettura e' andata completamente distrutta. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere contorte una donna che era al volante della Ford.

Oltre alla Polizia stradale e ad un'ambulanza, e' intervenuto anche l'elisoccorso che ha provveduto a trasportare la ferita in ospedale, dove e' stata ricoverata in gravi condizioni. Il traffico e' stato completamente chiuso per procedere ai soccorsi, alla rimozione dei mezzi e alla messa in sicurezza.