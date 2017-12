Incidenti stradali: auto in bilico su burrone, un ferito

COSENZA, 29 DICEMBRE - Incidente stradale, questa mattina, a Saracena (CS). Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, una vettura e' finita fuori strada, rimanendo in bilico su uno strapiombo. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118.

A seguito dell'incidente, un uomo di 67 anni e' rimasto ferito ed e' stato portato con l'elisoccorso nell'ospedale di Cosenza. Presenta diverse fratture ma non e' in pericolo di vita.