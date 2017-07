Incidenti stradali: auto in scarpata, muore donna

COSENZA, 9 LUGLIO - Una donna di 67 anni e' morta dopo essere precipitata con la sua auto in una scarpata, mentre percorreva una via del centro storico di Cosenza, nella zona di corso Garibaldi.



Il fatto e' accaduto la notte scorsa. Il mezzo e' precipitato per decine di metri, finendo su una strada sottostante. La donna e' stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco ed e' morta per le gravi ferite riportate.