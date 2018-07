Incidenti stradali: auto si ribalta, muore 50enne nel Pescarese

CEPAGATTI (PE), 14 LUGLIO - Una donna di 50 anni e' morta per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte in via Casella, a Cepagatti (Pescara).

L'auto guidata dalla 50enne, una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si e' ribaltata, andando a sbattere contro un'auto in sosta.A bordo della vettura c'erano anche il figlio della donna e la fidanzata del ragazzo, che sono rimasti leggermente feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. La vittima, residente a Cepagatti, e' stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Pescara.