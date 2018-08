Incidenti stradali: Camion contro furgone in A4, due morti necessario l\'intervento dei VVF

PADOVA, 6 AGOSTO - Dalle 6.50, i vigili del fuoco stanno operando in autostrada A4 tra i caselli di Grisignano e Padova ovest in direzione Venezia per un incidente tra un furgone e un autoarticolato che ha provocato l'incendio dei mezzi. Il bilancio, pesantissimo, dello schianto e' di due persone decedute.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Padova e Vicenza con cinque automezzi e sedici operatori, hanno spento le fiamme sviluppatesi subito dopo il tamponamento da parte del furgone al mezzo pesante carico di imballaggi di cartoni.Nel rogo coinvolte anche delle bombole di gas di cui una di gpl scoppiata, le quali erano trasportate nel furgone cassonato. Spente le fiamme all'interno del furgone sono stati rinvenuti i corpi di due persone. Illeso l'autista del mezzo pesante. L'autostrada durante le operazioni di soccorso e' rimasta chiusa al traffico. Sul posto la polizia stradale il personale ausiliario dell'autostrada e il suem 118.