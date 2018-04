Incidenti stradali: Catanzaro, due paurosi incidenti sulla SS106 necessario intervento VVF (Foto)

CATANZARO, 20 APRILE - Squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenute questa notte per due incidenti stradali. Ore 2.00 circa ribaltamento autovettura sulla SS106 nel comune di Davoli (CZ).



Una Toyota Aygo, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo e, dopo aver urtato il guardrail si ribaltava sulla sede stradale.

A bordo della vettura due giovani ventenni che riportavano ferite non gravi. Le giovani, prese in cura dal personale medico Suem118 venivano successivamente trasportate presso struttura ospedaliera di Soverato per ulteriori controlli.

L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato è valso alla messa in sicurezza della vettura. Disagi alla viabilità.

Ore 4.40 circa incidente stradale su viale Crotone ss106 nel quartiere marinaro di Catanzaro.

Un autofurgone iveco daily per cause in corso di accertamento finiva fuori strada ribaltandosi su di un lato.

Illesi il conducente ed il passeggero.

Personale Suem118 sul posto ma non si è reso necessario il trasferimento dei malcapitati presso presidio ospedaliero.

Intervento della squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sellia Marina è valso alla messa in sicurezza del mezzo ed al recupero dello stesso.