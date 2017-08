Incidenti Stradali: Catanzaro SS 106, intervento dei Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri

CATANZARO, 16 AGOSTO - Ore 18.00 circa SS106 imbocco Galleria di Copanello direzione Soverato. Coinvolti un autocarro VOLVO ed una vettura OPEL CORSA.

Illeso l'autista del camion mentre, il ragazzo (S.G. del 1996) alla guida della vettura riportava ferite non gravi. Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, 118 e Carabinieri.

Il giovane, estratto dalla vettura è stato preso in cura dal personale medico 118. Le cause in via di accertamento da parte dei carabinieri. Disagi alla viabilità...