Incidenti stradali: Centauro 28enne muore a Trani

TRANI 16 AGOSTO - Un altro incidente mortale si e' verificato la scorsa notte, intorno alle 3, a Trani. La vittima e' un 28enne di origini campane residente a Trani, che si e' schiantato con la moto contro un palo della luce in via Martiri di Palermo, in zona Capirro.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, il giovane ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. A trovarlo e' stato un automobilista, che ha allertato i soccorsi. Ma ormai non c'era piu' nulla da fare. Il fatto e' accaduto a 24 ore di distanza dall' incidente sulla statale 16 tra Barletta e Trani, costato la vita a tre persone di Bisceglie, morte carbonizzate nella loro auto tamponata da un'altra vettura guidata da un 22enne in stato di ebrezza.