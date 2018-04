Incidenti stradali: donna muore nel Catanzarese, grave il marito

MAIDA (CZ), 23 APRILE - Una donna di 69 anni e' morta in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale 87, all'altezza del territorio di Maida, nel Catanzarese, non lontano dal centro commerciale situato nella zona. Nell'incidente e' rimasto gravemente ferito il marito della donna.

La vittima e' Maria Montesani, 69 anni, e si trovava nell'auto guidata dal marito, un uomo di 75 anni. Per cause in corso di accertamento, la Fiat 600 della coppia e' finita fuori strada, ha sfondato una recinzione e si e' ribaltata. La donna e' morta sul colpo, il marito e' stato soccorso e trasportato in ospedale a Catanzaro. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco.