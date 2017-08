Incidenti stradali: drammatico scontro nel Reggino, morta donna di 39 anni, madre di due figli

REGGIO CALABRIA, 14 AGOSTO - Una donna di 39 anni, Stella Giancotta, madre di due figli, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale a Polistena, in provincia di Reggio Calabria.

La donna era alla guida della sua automobile, una Fiat Panda, e stava rincasando percorrendo la circonvallazione di Polistena quando, per cause in corso di accertamento, l'autovettura si e' scontrata con un'altra vettura, una Kia Ceed condotta da M.P. di 52 anni, di Melicucco.La donna e' deceduta sul colpo, mentre il conducente e gli altri due passeggeri a bordo della Kia sono rimasti feriti. Trasportati in ospedale, i tre non versano in pericolo di vita. Gli accertamenti e i rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri.