Incidenti stradali: due morti e 3 feriti in provincia Varese " VVF. passeggeri estratti da abitacolo

Incidenti stradali: due morti e 3 feriti in provincia Varese. Auto si ribalta, passeggeri estratti da abitacolo da pompieri

MILANO, 13 MAGGIO - Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite, questa sera, in un incidente stradale sul raccordo autostradale Gazzada-Varese, la strada statale 707.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi. I vigili del fuoco intervenuti con un'autopompa hanno estratto mediante l'uso di cesoia-divaricatore tre dei cinque occupanti poi assistiti dal personale sanitario. Nell'impatto due persone hanno perso la vita.