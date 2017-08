Incidenti stradali: identificati i 3 morti carbonizzati a Trani

TRANI, 15 AGOSTO - Sono state identificate le tre persone morte carbonizzate nel terribile tamponamento verificatosi la notte scorsa sulla statale 16 direzione Sud all'altezza dell'uscita Boccadoro tra Barletta e Trani.



Si tratta di Antonio Montrone, 57 anni, Angela Maddalena, 54 anni, e Svitlana Kovalova, di nazionalita' ucraina, tutti residenti a Bisceglie.

I tre erano a bordo di una Toyota "Aygo" che e' stata tamponata dalla Fiat "Stilo" di due albanesi residenti a Barletta. La Toyota e' finita contro il guardrail e i tre occupanti sono rimasti incastrati nell'abitacolo mentre l'auto andava a fuoco. Quanto i soccorsi sono arrivati per i tre non c'era nulla da fare, mentre i due albanesi si erano allontanati. In un secondo momento si sono fatti riconoscere spontaneamente e trasportare in ospedale.Il 22enne alla guida, risultato positivo all'alcol test, e' stato arrestato ed e' piantonato in ospedale a Barletta: la Procura di Trani gli contesta l'omicidio stradale plurimo.