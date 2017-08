Incidenti stradali: morta giovane travolta da auto a Catanzaro

CATANZARO, 30 AGOSTO - E' morta dopo un mese di agonia la giovane di 29 anni, Rosaria Mandile, coinvolta nell'incidente stradale avvenuto il 30 luglio scorso nel centro abitato di Catanzaro Lido. La ragazza era stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata falciata da un'autovettura.

La ragazza si trovava in compagnia di un'amica e stava per entrare in auto, quando la seconda autovettura e' giunta a forte velocita', travolgendole entrambe.Rosaria Mandile, residente a Sellia Marina, e' stata subito soccorsa, ma le sue condizioni sono apparse sin dal primo momento molto gravi. Per questo e' stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Catanzaro, dove pero' e' morta un mese dopo. Alla guida dell'autovettura piombata sulle due ragazze c'era un ragazzo di 23 anni, G.P., risultato positivo alla cannabis. Per questo, la sua posizione e' ora al vaglio degli inquirenti.